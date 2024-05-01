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İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul'da bazı noktalardaki kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri çerçevesinde ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.