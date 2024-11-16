Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'da yaşanan kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı..

Kırıkkale'de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Çiçek ile sevgilisi Yılmaz Efe'nin evlilik dışı çocukları oldu. Baba Yılmaz Efe'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Çiçek, İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

BİBERONUNA TİNER KOYUP İÇİRDİ

Bağcılar'da bir parkta olan anne, bebeğin biberonuna tiner koydu.

2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne, bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk, dün hastanede hayatını kaybetti.

ANNE TUTUKLANDI

Olay sonrası bebeğin anne ve babası gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan sorgu sonrası adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken, baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇU ÜVEY ABLASININ ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞTI

Cani annenin bebeğini öldürdüğünü itiraf etmeden önce suçu üvey ablasının üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

"O TAM BİR CANİYMİŞ"

Yeğenini öldürmekle suçlanan üvey abla, tv100 muhabiri Başak Bilgin'e konuştu.

"Tam bir caniymiş benim haberim yokmuş" diyen abla, şu ifadeleri kullandı:

Benim yaptığımı söylemiş, duyduğumda şok oldum. Çocuğun öldüğünü de duyduğumda şok oldum. Yarayı alan benim burada kimse değil. O tam bir caniymiş haberim yokmuş. O babasız büyüdüyse ben de annesiz büyüdüm. Hiç farkımız yok.

"GÜZEL BİR BEBEKTİ AY PARÇASIYDI"