İstanbul'da beklenen kar geldi! Lapa lapa yağdı... Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan sağanak yağmurun ardından bu sabah saatlerinde kar yağışı yüzünü gösterdi. Dakikalar süren yağış, İstanbulluları heyecanlandırdı.

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ensonhaber.com

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası hissedilmeye devam ediyor.

Birçok ilde kar yağışı yüzünü gösterirken, İstanbullular yıl başından bu yana sağanak yağmurla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan gelen fırtına ve yağış uyarıları sürerken, İstanbul için kar uyarısı da geldi.

İstanbullular kar yağışıyla heyecanlandı

Bölge halkını heyecanlandıran uyarının ardından kentte bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Dakikalar içinde lapa lapa yağan kar kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Bazı bölgelerden gelen kar videoları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Üsküdar ilçesinde yüzünü gösteren kar yağışı kameralara yansıdı.

5 günlük hava durumu raporu

Peki önümüzdeki haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmini raporu...

Beş büyük kentte de hava güneşli ama hala soğuk. İstanbul ve Bursa 7, Ankara 3, İzmir 9, Antalya 15 derece. Ankara gece -4 dereceye inecek. Pazartesi batıda sıcaklık 5 derece artıyor.

Marmara'da pazar günü güneş var ama ayaz etkili, sıcaklık 7-9 derece civarında. Bu gece de don oluşacak. Salı gelecek yağmurlu ise hava ısınacak.