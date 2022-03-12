İstanbul'da beklenen kar yağışı, meteoroloji radarında

3 gündür İstanbul’da etkili olan kar yağışının, etkisini bugün artırması beklenirken, beklenen kuvvetli kar sağanağı meteoroloji radarına yansıdı.

İstanbul’un karla mücadelesinde 3’üncü güne girildi.

Perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan, etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olacak.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu uyarıda bulundu.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı, yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği belirtildi.

KAR, PAZAR GÜNÜ KENTİ TERK EDİYOR

Kar yağışlarının, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, Meteoroloji “Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarılarında bulundu.

METEOROLOJİ RADARINA YANSIDI

Beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı.

“AKDENİZ KIYILARI DIŞINDA ÜLKEMİZ GENELİNDE BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ İSE ŞÖYLE:

12 MART 2022

13 MART 2022

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15 MART 2022

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