İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından, İstanbul yağmurla güne başladı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarı yaparak, İstanbul'da yağmur beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından kentte beklenen yağmur başladı.

Yağmur'un Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde etkili olduğu, İstanbulluların ise hazırlıklı oldukları görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde trafiğe neden oldu.

İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 53’ü aştı.

Akşam saatlerinden itibaren hafif görülen yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.