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    İstanbul'da belediye otobüsünde zıplayan yolcular

    İstanbul'da belediye otobüsünde zıplayan yolcular

    İstanbul'da yoğun kar yağışına gerekli tedbiri almayan belediye ekipleri, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 18:09
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    İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

    Yollara yapılan tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle birçok araç yolda kalırken, bir belediye otobüsü şoförü de çareyi yolcularda aradı.

    YOLCULAR BİRLİKTE ZIPLADI

    Yokuşu çıkmak için şoförün isteğiyle arkaya toplanan yolcular hep birlikte zıplayarak aracın hareket etmesini sağlamaya çalıştı.

    O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Otobüsü kurtarmak için zıplayan yolcular VİDEO

    İstanbul da belediye otobüsünde zıplayan yolcular #1

    İstanbul da belediye otobüsünde zıplayan yolcular #2

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