İstanbul'da bıçaklı saldırgana polis müdahalesi: Açığa alındı iddiası yalan çıktı Bayrampaşa’da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Daha sonra polis memuruyla ilgili 'açığa alındı' iddiası ortaya atıldı. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül tarafından olaya ilişkin gerçek paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir otobüs durağında Volkan Lermi isimli şahıs, elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı.

O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı.

Saldırgan Volkan Lermi, daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü.

Eline aldığı bıçakla etrafa saldırdı

Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi’yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde olan polis memuru devreye girdi: Etkisiz hale getirdi

Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi’nin, daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen olayın ardından saldırgan şahsı durduran polis memurunun açığa alındığı iddiası ortaya atıldı.

Açığa alındı iddiası ortaya atıldı: Vali Gül gerçeği paylaştı

Dolaşıma sokulan bu iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Vatandaşların iddiayı gerçek zannederek tepki göstermesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

Vali Gül, iddianın tamamen asılsız olduğunu ve polis memurunun müdahalesi nedeniyle ödüllendirildiğini duyurdu.