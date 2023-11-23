İstanbul'da bina dayanıklılık testlerine ilgi azaldı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artış gösteren bina dayanıklılık testlerine olan talep azaldı. Vatandaşların birçoğu herkesin rutin hayatına dönmek zorunda olduğu için depremin unutulduğunu, taşınma imkanlarının olmadığını söyledi.

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DHA

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, binaların depreme dayanıklılığı konusu gündeme gelmişti.

Yıkıcı afetin ardından artan deprem korkusu artık kendini rutin hayata bıraktı. Binamız depreme dayanıklı mı sorusunun yanıtını arayanların sayısı gün geçtikçe azaldı.

Vatandaşlar, testlerin sonucunda taşınma ihtimallerinin olmadığına dikkat çekerken, İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, evler için başvuru sayılarının artık haftada 5 ila 10 arasında değiştiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından edinilen bilgiye göre de 'Hızlı Bina Tarama Yöntemi' ile gerçekleştirilen bina inceleme projesi için depremin ardından başvuru sayıları güncellenmedi ve hala 160 bin başvurunun olduğu öğrenildi.

"Nereye gideceğim, ne yapacağım düşünceleri var"

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Deprem olan bölgede hayatta unutulmaz ama İstanbul veya yakın zaman da deprem olmayan yerlerde geçmişe göre bir miktar unutuldu. Bir miktar da unutmak zorunda kalıyorlar. Bizim şehrimizde de deprem olur mu diye düşünce unutulmaz ama ilk baştaki korku biraz gitti. Hala binalarını ölçtürmek ve gelmek isteyen çok kişi var 300 binin üzerinde yapı stoku var, durumları iyi olmayan ve tespit edilmiş. Bunların bir an önce iyileştirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor.



Ekonomi de çok önemli. Mevcut insanların beklentileri de var, ben bu binamı incelettirsem, problem çıkarsa evi boşaltmak zorunda kalacağım. Nereye gideceğim, ne yapacağım düşünceleri var. İncelettirirlerse yeniden yapılması veya yıkılması gerekir. İki yol var, bunu yaptıracak parası çoğunun yok. Hala devam eden işler var, genelde kurumsal, devletle ilgili okul, hastane gibi yerlerde çalışmaları hala sürdürüyoruz ama evlerde durum ortada.

"Artık haftada 5-10 kişi geliyor"

Prof. Dr. Yıldırım, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Bir miktarı o günkü korkuyu atlattı, hayata daldı, başka şeyler düşünüyorlar. Geçim düşünüyorlar, işlerini düşünüyorlar ama bir miktarı da hala düşünüyor ama incelettirirsem benim binam ne olacak sorusu var. İnsanların imkanları yoksa ya devlet kurumlarından ya belediyelerden destekler alması gerekiyor. Ülkemizde de sorunlar var, sadece deprem değil, bir de İsrail’in Filistin’e saldırılması olayı var. Devlet de depremi unutmuş değil, harıl harıl çalışıyorlar bölgelerde de biliyorum. Düşünceler biraz bölündü diyebiliriz.



Karot alındıktan sonra zaten binalarda mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. O kayıtlara giriyor, kayıtlara girdiğinde geri dönüşleri yok. Ev yapacaklara, güçlendireceklere olanaklar sağlanmalı. Burası hiç boş değildi, sürekli birileri geliyordu. Artık haftada 5-10 kişi anca geliyor ama okul, hastane gibi yerlerde çalışmalar devam ediyor. Okullar açılıncaya kadar çoğu yetiştirildi.

"Taşınma imkanı yok"

Bakırköy’de yaşayan Süren Kuran, açıklamalarında şunları söyledi:

Şu anda belediyelerden haber bekliyoruz, en kısa zamanda bu tedirginliği üzerimizden atmak istiyoruz. Herkesin kendine göre ekonomik durumları var, kirayı ödeyemeyenler olabilir. Devletin bir imkan sağlaması lazım ki biz kafa olarak rahat edelim. Deprem unutuldu çünkü şu anda herkes başka şeylere kafasını yoruyor. İnsanlar bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

Türkan Çelik de, “Bence deprem unutuldu. 52 yıllık binada Bakırköy’de oturuyorum. Depreme dayanıklı bir bina olmadığı tespit edildi ama ekonomik şartlardan dolayı taşınma imkanı yok. Bir deprem olduğunda şunu düşünüyorum, İstanbul’un kurtulma şansı yok." diye konuştu.

Selviye Memişoğlu da, “Binamız dönüşüme gidecek, biz onun için beklemedeyiz. Bence deprem unutulmadı, biz unutmadık." dedi.

Gülşen Yılmaz da, “Deprem unutuldu çünkü kentsel dönüşüm fazla yok. Yapılıyor ama o kadar değil." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)