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    İstanbul'da bir ayda 18 bin 297 kaçak göçmene yasal işlem yapıldı

    26 Haziran-26 Temmuz arasında yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:16
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    İstanbul'da bir ayda 18 bin 297 kaçak göçmene yasal işlem yapıldı

    Türkiye'de kaçak göçmen mücadelesi tüm tedbir ve denetimlerle devam ediyor.

    İstanbul Valiliği, 26 Haziran ve 26 Temmuz aralığındaki verileri paylaştı.

    1 aylık süreçte 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlemin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

    "3 bin 589'u İstanbul'dan sınır dışı edildi"

    "Yapılan denetim ve uygulamalarda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589’u doğrudan İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

    İstanbul da bir ayda 18 bin 297 kaçak göçmene yasal işlem yapıldı #1

    Ocak ayı itibarıyla 19 bin kişiye sınır dışı

    2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul’da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19 bin 032 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir.

    İşlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

    Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir."


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