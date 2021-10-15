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    İstanbul'da bir binadaki doğalgaz hattında patlama meydana geldi

    Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattında patlama gerçekleşti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri yan binalara sıçramadan kontrol altına alırken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 06:10
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    İstanbul'da bir binadaki doğalgaz hattında patlama meydana geldi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç anlar yaşandı.

    Akçaburgaz 3033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın doğalgaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patama meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan hurda ve kağıt yığınları nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara da sirayet etti.

    Binada bulunan vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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    ALEVLER YAN BİNALAR SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangınının büyümesiyle birlikte alevler kısa sürede binanın 1'inci ve 2'nci katındaki daireleri sardı.

    Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken binadaki yangın yandaki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

    Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada büyük hasar meydana geldi.

    Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

    İstanbul da bir binadaki doğalgaz hattında patlama meydana geldi #2

    İstanbul da bir binadaki doğalgaz hattında patlama meydana geldi #3

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