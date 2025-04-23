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Haber Merkezi

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini yaşadı.

Geçtiğimiz dakikalarda Silivri'de 3,9'luk bir deprem meydana gelmişti.

Bu kez ise İstanbul, 6,2'lik şiddetle sallandı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

"SAHA TARAMALARI BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.