İstanbul'da minibüsün altında kalan genç yaşamını yitirdi

Esenyurt ilçesinde bir genç kontrolden çıkan minibüsün altında kaldı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Osmangazi Mahallesi'nde minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

İşten çıktıktan sonra evine doğru giden E. A. (21) kaldırımda bulunduğu sırada kontrolden çıkan minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan E. A.,y'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan genci Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"FRENLERİ HERHALDE TUTMUYORDU"

İşten gelirken kazayı gördüğünü ifade eden R.D., ‘’Şirketten çıktık, eve geliyorduk. 12.25- 12.30 gibi biz burada durduk. Bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba boşalmış geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, ‘Ramazan’ dedi.

"BİZİM PERSONELLERDEN BİRİ SANDIK"

Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan ‘İyi akşamlar’ dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyorduk. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik.

"HERKES ARAÇTAN KOŞARAK İNDİ"

Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu, çünkü herkes apar topar koşarak indi. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Kaza yapan aracın sürücü ile personelleri de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı’’ diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ VEFAT ETTİ

Kazada bir servis aracı ve cadde üstündee bulunan bir kafetaryada maddi hasar meydana geldi. Minibüs sürücüsü ve beraberinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.