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    İstanbul'da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı

    “Forex’ten para kazanmak ister misin?” mesajına tıklayan hakim hesabındaki 100 bin liranın olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Olaya ilişkin yapılan operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 14:41
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    İstanbul'da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı

    Vatandaşları çeşitli yollarla dolandıran şahısların ağına bu kez de bir hakim düştü.

    İstanbul'da görev yapan bir hakim, Forex dolandırıcılarının son kurbanı oldu.

    Instagram'dan sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime "Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin?" mesajı attı.

    100 bin lirasından oldu

    Hakim, hesap numarasını gönderdi, Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hakim, soluğu savcılıkta aldı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İstanbul da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı #1

    30 şüpheli yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Mersin, Adana, Van ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

    Sabah'ın aktardığına göre yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

    İstanbul da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı #2


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