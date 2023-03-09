İstanbul'da bir kadın demir çubuklu saldırıya uğradı İstanbul Eyüpsultan’da apartmanın içerisinde sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde Taha O. ve sevgilisi Meral K. arasında bir süredir devam eden sorunlar vardı.

Taha O. isimli şüpheli, apartmanın içerisinde Meral K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Demir çubukla kadına saldırdı

Şüpheli adam, demir çubuk ile kadına saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan kadın, bir darbe daha alınca kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Darp mağduru kadın, 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.’dan şikayetçi oldu.

Ekipler, şüpheli adamı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

8 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şüphelinin kasten yaralama, taksirle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve açıktan hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.