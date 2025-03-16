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İstanbul'da bir kadını takip eden adamı dövüp, polise teslim ettiler

İstanbul'da bir kadını takip eden adamı dövüp, polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir şahıs, sokakta tanımadığı kadını takip ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından darbedildi.