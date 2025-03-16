İHA
İstanbul Esenyurt'ta bir adam, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kadını takip etmeye başladı.
Bir süre sonra durumu fark eden kadın, şahsa tepki gösterdi.
ŞAHSI DURDURUP DARBETTİLER
İkili arasında yaşanan tartışmayı fark eden mahalle sakinleri, olaya müdahale etti.
Şahsı durdurarak darbeden mahalleli, polisin gelmesiyle adamı polis ekiplerine teslim etti.
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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