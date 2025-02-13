Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği kamyonet yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.

MOTORUNDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonetin hareket halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Arnavutköy - Habipler yolu üzerinde ilerleyen araç yanmaya başlayınca sürücü durumu fark ederek yol kenarına çekti.

ARAÇTAN İNEREK YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kamyonet sürücüsünün çıkan dumanı fark etmesiyle araçtan indi.

Alevler yükselen aracı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE ALEVLERİ DİNDİRDİ

Alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

KAMYONET KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ

İtfaiyenin müdahalesi söndürülen alevler sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın tamamen sönmüşken araç kullanılmaz hale geldi.