İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği kamyonet yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.
MOTORUNDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonetin hareket halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Arnavutköy - Habipler yolu üzerinde ilerleyen araç yanmaya başlayınca sürücü durumu fark ederek yol kenarına çekti.
ARAÇTAN İNEREK YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Kamyonet sürücüsünün çıkan dumanı fark etmesiyle araçtan indi.
Alevler yükselen aracı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALE ALEVLERİ DİNDİRDİ
Alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
KAMYONET KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ
İtfaiyenin müdahalesi söndürülen alevler sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın tamamen sönmüşken araç kullanılmaz hale geldi.
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