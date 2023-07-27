İstanbul'da bir kişi 'MİT'ten arıyoruz' diyen dolandırıcılara 400 bin lirasını kaptırdı İstanbul'da 'MİT'ten arıyoruz' yalanıyla kandırılan Abdülkerim Özbek, 400 bin lira değerindeki dolar ve altınlarını dolandırıcılara kendi elleriyle verdi.

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ensonhaber.com

'MİT'ten arıyoruz' yalanı bir aileyi daha mağdur etti.

Son zamanlarda kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor..

Dolandırıcılar, vatandaşların tüm birikimlerini alarak hayallerini sömürüyor..

Son örnek İstanbul'da yaşandı..

Esenyurt'ta yaşayan Abdülkerim Özbek, dolandırıcıların hedefi oldu.

Tanımadığı bir numara tarafından arandığı belirten Özbek, dolandırıcıların kendisine adının Taksim'de yapılan bir patlamaya karıştığı ve yapılacak operasyon için para vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

"MİT'ten arıyoruz diye kandırdılar"

Show Haber'e konuşan Özbek, dolandırıcıların kendisi hakkında tüm bilgileri söylemesi sonrası inandığını belirterek şunları söyledi:

24 Temmuz pazartesi günü saat 11.30'da Dışişleri Bakanlığı'na işlem için gitmiştim Ankara'ya. Burada tanımadığım bir numaradan arandım. .



Beni MİT'ten arıyoruz diye kandırdılar.



Çalıştığım şirketin bilgilerini, patronumun ismini hepsini teker teker sayınca ben de iyice inandırıcı buldum. Adımın Taksim'de yapılan bir patlamayla ilgili olaya karıştığını ve bununla ilgili birkaç soru soracağız dediler. Bununla ilgili bir operasyonumuz olacak dedi.

Evdeki altın ve dolarların fotoğraflarını çekip attı

Daha sonra dolandırıcıların yapılacak operasyon için evinde ne kadar para varsa vermesi gerektiğini belirten Özbek, annesi ile birlikte altınların ve dolarların fotoğraflarını dolandırıcılara gönderdi.

Özbek, "Annem, dolandırıcılara evde ne kadar altın varsa, dolar varsa işte 2 tane bilezik, 1 tane küpe, 1 tane yüzük ne varsa hepsini gönderdi" dedi.

Dolandırıcılar çantayı alıp kaçtı

Eve gelen dolandırıcılar, annesinin hazırladığı çantayı zorla alarak kayıplara karıştı.

400 bin lira dolandırıldı

Özbek, çantada yaklaşık 400 bin lira değerinde para olduğunu belirterek "11 bin 300 dolar vardı, 3-4 bin dolarlık da eşimin altını vardı. Toplamda 400 bin lira civarı para." dedi.