Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.
Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.
Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.
Son olay İstanbul'da yaşandı..
21 Nisan günü saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Murat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bir araç içerisinden havaya ateş açıldı.
Silahıyla birlikte yakalandı
Yürekleri ağza getiren anların sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmasının ardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plaka bilgilerini tespit etti.
Havaya ateş açan M.E.A., silahla birlikte yakalandı. Silah incelendiğinde kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Serbest bırakıldı
“Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçundan bugün adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.
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