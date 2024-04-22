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İstanbul'da bir maganda düğün konvoyunda araçtan havaya ateş etti

İstanbul'da bir maganda düğün konvoyunda araçtan havaya ateş etti Küçükçekmece'de düğün konvoyunda aracından havaya ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.