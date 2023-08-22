İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor' Türkiye, yerel seçimlere hazırlanırken Megakent'te sorunların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yenikapı - Kirazlı metrosunda yangın paniği yaşandı. O anları kaydeden vatandaş, "Rezilliğe bak" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

İstanbullların çilesi bitmek bilmiyor...

Son yerel seçimlerde CHP yönetimine giren Megakent, Ekrem İmamoğlu idaresinde olduğu zamandan bu yana kriz üzerine kriz yaşıyor.

Zamlar, trafik, ulaşım arızaları eleştirilerin başında yer alıyor.

Öyle ki yeni bir yerel seçime doğru giderken, sorunlar baş göstermeye devam ediyor.

Vatandaşları çileden çıkaran olaylar için ise herhangi bir iyileştirme çalışmaları yapılmıyor.

Metrodan dumanlar yükseldi

Konuya bir örnek daha Kirazlı-Bağcılar metro hattından geldi.

Dün akşam saatlerinde Kirazlı metro hattından dumanlar yükseldi.

Uzun süre beklenen metro, otogar durağına geldiğinde dumanlar yükseldi.

"Rezilliğe bak..."

O anları kayıt altına alan bir vatandaş, "Şuraya bak metro yanıyor ya, cayır cayır yanıyor. Böyle bir şey yok, şuranın haline bak, rezilliğe bak..." ifadelerini kullandı.

Söz konusu video sosyal medyada da dolaşıma girince eleştirilerin dozu bir kez daha arttı.