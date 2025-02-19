İstanbul'da metroda yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde öğle saatlerinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın, aşağı inmek üzere yürüyen merdivenlere geldi.
Metroya indiği sırada yaşlı kadının ayağı merdivene sıkıştı.
3 PARMAĞI KOPTU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.
MERDİVEN GİRİŞİ KAPATILDI
H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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