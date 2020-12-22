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İstanbul'da özel hastanede yangın çıktı
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki özel bir hastanede başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- DHA
- 22.12.2020 - 15:57
- Güncelleme : 22.12.2020 - 16:49
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kanepede başlayan yangın, kısa sürede yayılarak hastanede paniğe neden oldu.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çalışanları dışarı çıkartıldı.
CAN KAYBI VE YARALI YOK
Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
İstanbul'da özel hastanede yangın çıktı ViDEO