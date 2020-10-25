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    İstanbul'da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı

    Maltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 15:55
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 16:00
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    İstanbul'da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı

     

    Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

    BİR ELİYLE TUTUNDU, BİR ELİYLE SİGARA İÇTİ

    Sahil yolu üzerinde seyreden gelin arabasını gören vatandaş, önce aracın önünü kesti. Aracın yoluna devam etmek istemesi üzerine vatandaş, aracın üzerine çıkarak bir eliyle kaputuna tutunup diğer eliyle de sigarasını içerek yolculuk etmeye başladı.

    Yaşanan tehlike dolu anlar ise yolu kullanan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İstanbul'da gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı VİDEO

    İstanbul da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı #1

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