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İstanbul'da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı

İstanbul'da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydı

Maltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti.