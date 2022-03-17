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İstanbul'da bir savcı, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı

İstanbul'da bir savcı, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, yasa dışı bahis yalanıyla bir savcıyı 200 bin lira dolandırdı. Zanlılar kısa sürede parayla birlikte yakalandı.