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İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı

İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı

İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.