İstanbul’a bir tır dolusu Togg geldi Togg yüklü tır İstanbul’a giriş yaptı. Togg dolusu tırlardan birinin İstanbul yolculuğu havadan görüntülendi.

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İHA

İstanbul’da 1 tır dolusu Togg, sahiplerine teslim edilmek üzere bayiye götürülürken görüntülendi.

TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.

Talep her geçen gün artıyor: Sahiplerine ulaştırılacak

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına her geçen gün talep artıyor.

İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde satış bayisine gönderilen şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araçlar, sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.

Elektrikli araçlara yönelim arttı

Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler artış gösteriyor.