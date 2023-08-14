İHA
İstanbul’da 1 tır dolusu Togg, sahiplerine teslim edilmek üzere bayiye götürülürken görüntülendi.
TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.
Talep her geçen gün artıyor: Sahiplerine ulaştırılacak
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına her geçen gün talep artıyor.
İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde satış bayisine gönderilen şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araçlar, sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.
Elektrikli araçlara yönelim arttı
Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler artış gösteriyor.