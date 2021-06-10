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- İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi
İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
- İHA
- 10.06.2021 - 14:58
- Güncelleme : 10.06.2021 - 15:05
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu.
Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.
Belediye ekipleri deniz salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
BİR YANDA TEMİZLİK, BİR YANDA DENİZ KEYFİ
Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.
O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
İki zıt durumun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi ViDEO