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İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi

İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.