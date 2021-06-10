Euro
10.3382
-1.23%
Dolar
8.4788
-1.29%
Altın
513.07
-1.6%
Borsa
1.452
0.22%
Bitcoin
322.107
7.52%
EXEN Coin
35.74
0.33%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi

    Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi

    Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu.

    Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.

    Belediye ekipleri deniz salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.

    BİR YANDA TEMİZLİK, BİR YANDA DENİZ KEYFİ

    Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.

    O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

    İki zıt durumun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

    İstanbul'da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi ViDEO

    İstanbul da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi #1

    İstanbul da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi #2

    İstanbul da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi #3

    İstanbul da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi #4

    İstanbul da bir yandan müsilaj temizliği, bir yandan deniz keyfi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir