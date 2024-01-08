İstanbul'da bir zam da yediemin otopark ücretlerine geldi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılmasına karar verildi.

AA

İstanbullular bugün zam haberi aldı...

Merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

UKOME toplantısında toplu ulaşım için zam kararı alındı.

Bir zam da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine geldi.

Yüzde 18 zam kararı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılması karara bağlandı.

708 liraya yükseldi

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.

Yeni zamma göre fiyat tarifesi

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)