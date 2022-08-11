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    İstanbul’da bombalı eylem planlayan terörist yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup bombacının başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:52
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    İstanbul’da bombalı eylem planlayan terörist yakalandı

    İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince,  PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen "Xalit Seydo Botan Gever" kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlendi.

    Üzerinden sahte kimlik çıktı

    Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedildi.

    Mıhçı'yla birlikte gözaltına alınan kişinin ise Civan A. (26) olduğu öğrenildi.

    Ayrıca Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen Kerem Ş. (43), Manisa Akhisar'da gözaltına alındı.

    Operasyonu Bakan Soylu duyurdu

    Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

    Soylu, Mehdi Mıhçı'nın Murat Karayılan ile çekilen fotoğrafını paylaşırken, “Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.” ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da bombalı eylem planlayan terörist yakalandı #1


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