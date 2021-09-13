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    İstanbul'da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz

    Bozulan tren nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin ardından açıklama yapan bir vatandaş, trenin otobüsler gibi küçük olmaması nedeniyle itilemediğini belirterek isyan etti.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 17:51
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    İstanbul'da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz

    İstanbul'da son dönemlerde artan İETT arızalarına bu sefer de metro hatları eklendi.

    Bakımı yapılmayan ve devamlı yolda kalan, yanan ve vatandfaşlar tarafından itilen İETT'lerin ardından metrolarda da aynı manzarayla karşılaşılması vatandaşı isyan ettirdi.

    METRO HATTI ARIZALANDI

    Bugün T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen arızanın ardından konuşma yapan bir vatandaş, saatlerdir beklediklerini belirtti.

    İstanbul'da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz VİDEO

    İstanbul da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz #1

    RAYLARDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

    Birçok vatandaş bozuk metro hattının içindeki raylardan yürüyerek açık alana ulaşırken, yukarı çıkan vatandaş da durumdan yaşadığı mağduriyeti aktardı.

    İstanbul da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz #2

    "TREN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN İTEMİYORUZ"

    Bozulan İETT araçları gibi itme durumunun söz konusu olamayacağını söyleyen vatandaş, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Kimin suçu onu bilmiyorum artık. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. Sabahtan beri arızayı yapıyorlar. Nasıl arıza yapmaksa bu bilmyiorum. 1 saati geçti, bekliyoruz. Dikkatimi çekti zaten metrodaki televizyonlardan hiçbiri de çalışmıyor o sinyaller falan hepsi bozuk." ifadelerini kullandı.

    İstanbul da bozuk metro isyanı: Tren büyük olduğu için itemiyoruz #3

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