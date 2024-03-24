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İstanbul’da bu kez de Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı

İstanbul’da bu kez de Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu sefer üzerinde ‘Tam yol ileri’ yazılı seçim otobüsü arızalandı. Yol kenarında duraklayan otobüs, trafiğin aksamasına neden oldu.