İstanbul’da bu kez de Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı

İHA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöntemindeki megakentte sık sık otobüs ve metrobüs arızalanmaları yaşanıyor.
Yaşanan aksaklıklar ve bozulmalar nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da okul ve işlerine gitmekte geç kalıyor.
Şimdi de İmamoğlu'nun seçim otobüsü bozuldu
İstanbullu için bir tür çileye dönen otobüs ve metrobüs arızalanmalarının ardından bu kez de İmamoğlu’nun seçim otobüsü arızalandı.
Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı.
Trafiği kitledi
Yol kenarında arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Trafikte kalan vatandaşlar yaşanan soruna isyan ederken o anlar böyle görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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