İstanbul'da bugün bazı metro durakları geçici olarak kapatılacak

AA

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın bazı istasyonlarda durmayacağını açıkladı.

Buna göre, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirildi.

Bu süreçte aynı hatta diğer duraklarda bir akşama yaşanmayacak.

TAKSİM VE ŞİŞHANE ARASI VE TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgi verildi.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır.

METRO İKİ DURAK DIŞINDA SEFERİNİ SÜRDÜRECEK