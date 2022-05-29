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    İstanbul’da bugün toplu ulaşım ücretsiz

    İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 10:41
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    İstanbul’da bugün toplu ulaşım ücretsiz

    İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz…

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray ücretsiz çalışıyor.

    Öte yandan AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet veriyor.

    Toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak fetih şöleni için de toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler yapıldı.

    Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı.

    Hem İstanbul’un Fethi’nin kutlanacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbullular, tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

    Ulaşım Rehberi yayınlandı

    Vatandaşların etkinlik alanına hızlı ve kolay erişebilmesi için ulaşım rehberi de hazırlandı.

    Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecek vatandaşlar aşağıda yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilir.

    İşte o ulaşım rehberi:

    İstanbul’da bugün toplu ulaşım ücretsiz #1


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