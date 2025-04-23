İstanbul'da büyük deprem: Onlarca artçı saatler içinde yaşandı

Haber Merkezi

Deprem tedirginliği ile yaşayan İstanbullular bugün büyük bir tehlike atlattı.

6.2 ile sarsılan şehirde büyük panik yaşandı.

Sokaklara dökülen insanların korkusu art arda gelen artçılarla daha da arttı.

Bu kapsamda öğle saatlerinde başlayan sarsıntılar saatlerce sürdü.

Aralarında 5.9, 4.9 ve 4.4 gübü büyüklükte sarsıntıların da olduğu onlarca deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesinden yapılan bir açıklamda saat 12.13 sularında başlayan sarsıntılar hala devam ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

51 ARTÇI ART ARDA GELDİ

Yerlikaya 6.2'lik depremin 13 saniye sündüğünü ve saat 15.12’ye kadar 51 artçı yaşandığını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.

Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti.

CAN KAYBI YOK

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır.

İLGİLİ HABER İstanbul'da deprem paniği parkları doldurdu

"YANILTICI BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."