Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Kullananlardan zehir tacirlerine tüm şüpheliler tek tek yakalanıyor.
Bu kapsamda güvenlik güçleri operasyonlarını sıklaştırdı.
Son olarak İstanbul'da düğmeye basıldı.
104 şahıs yakalandı
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yelikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.
25 ilçede harekete geçildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum
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