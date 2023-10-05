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ensonhaber.com

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Kullananlardan zehir tacirlerine tüm şüpheliler tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri operasyonlarını sıklaştırdı.

Son olarak İstanbul'da düğmeye basıldı.

104 şahıs yakalandı

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yelikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.