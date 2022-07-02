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    İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı

    Kurban pazarında düzenlenen "En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması"nda, Tokat'tan getirilen 1 tonluk "Baba Yiğit" birinci oldu.
    • 02.07.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 10:52
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    İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı

    9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor...

    Kurban pazarlarındaki hareketlilik de her geçen gün artıyor.

    Pazarlarda hem yetiştiricilere hem de alıcılara yönelik organizasyonlar düzenleniyor...

    Kurbanlıkların güzellik yarışması

    İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki kurban pazarında güzellik yarışması düzenlendi.

    Yarışmaya katılan 20 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından süslendi.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeleri, büyükbaş kurbanlıkları ağırlık, randıman, sağlık, ırk özelliğini gösterme, yaşa göre görünüm, temizlik ile huy gibi kriterlere göre değerlendirmeye aldı.

    İstanbul'da "en güzel" büyükbaş kurbanlıklar yarıştı VİDEO

    İstanbul da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı #1

    1 tonluk Baba Yiğit şampiyon oldu

    Yarışma sonucunda Tokat'tan getirilen Adem Ağ'a ait 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki, "Baba Yiğit" isimli kurbanlık birinci seçildi. Çankırı'dan getirilen 1 ton 25 kilogramlık "Yaren Ağası" ikinci, Ilgaz'dan getirilen 910 kilogramlık "Kalpli" ise üçüncü oldu.

    Yarışma sonunda protokol üyeleri tarafından birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

    İstanbul da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı #2

    İstanbul da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı #3

    İstanbul da büyükbaş kurbanlıkların güzellik yarışı #4


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