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    İstanbul'da buz tutan yolda düşen vatandaşlar

    Esenyurt'ta işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşların, buz tutan yollarla imtihanı kameralara yansıdı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:51
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    İstanbul'da buz tutan yolda düşen vatandaşlar

    İstanbul'da şiddetli kar yağışının ardından gece don ve buzlanma etkili oldu.

    Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ve sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.

    İstanbul'da buz tutan yolda düşen vatandaşlar VİDEO

    AYAKTA KALMAKTA ZORLANDILAR

    Adeta buz pistine dönen yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar, ayakta kalmakta güçlük çekti.

    Vatandaşların buzla imtihanı kameralara yansıdı. Birçok kişinin, buz tutan yolda yürümeye çalışırken düştüğü görüldü.

    Aynı bölgede araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

    Patinaj yapan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar kameralara yansırken, bir araç ise kaza yaptı.

    İstanbul da buz tutan yolda düşen vatandaşlar #1

    İstanbul da buz tutan yolda düşen vatandaşlar #2

    İstanbul da buz tutan yolda düşen vatandaşlar #3

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