Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da yollar buz pistine dönünce kazalara davetiye çıktı. Sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kar yağışı, İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının da düşmesi, yollarda buzlanmalara neden oldu.

Kazalara davetiye çıkaran yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.

BUZLANMA KAZASI KAMERADA

Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da buz tutan yollar, kazaları beraberinde getirdi VİDEO



ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.









