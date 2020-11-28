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    İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde ürküten yoğunluk

    Akşam saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 17:55
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    İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde ürküten yoğunluk

    Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı.

    Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

    CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ÜRKÜTEN YOĞUNLUK

    Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu.

    Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

    Caddebostan Sahili'nde insan yoğunluğu- İZLE

    İstanbul da Caddebostan Sahili nde ürküten yoğunluk #1

    İstanbul da Caddebostan Sahili nde ürküten yoğunluk #2

    İstanbul da Caddebostan Sahili nde ürküten yoğunluk #3

    İstanbul da Caddebostan Sahili nde ürküten yoğunluk #4

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