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- İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre polis noktasına düzenlendiği düşünülen saldırının iki husumetli grup arasında çıktığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 17:07
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı.
Gelen ilk bilgiler saldırının polis noktasına gerçekleştirildiği yönündeydi. Ancak sonradan öğrenilene göre, çatışmanın iki husumetli grup arasında yaşandığı ifade edildi.
İKİ HUSUMETLİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Silah sesinin duyulmasıyla birlikte polis alarma geçti.
Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi.
Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.