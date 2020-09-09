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İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre polis noktasına düzenlendiği düşünülen saldırının iki husumetli grup arasında çıktığı öğrenildi.