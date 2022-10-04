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    İstanbul'da çakar denetimi

    İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.
    • 04.10.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 19:38
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    İstanbul'da çakar denetimi

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı.

    Okmeydanı Hasdal Katılım istikametinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsüne 'araç üzerinde teknik değişim' ihlalinden dolayı ceza işlem uygulandı.

    "Onlar da işini yapıyor, sıkıntı yok benim için"

    DHA'nın haberine göre ceza uygulanan aracın sürücüsü Melih Çelik, "Arabamın amortisörleri kesik ve basık olduğu için, araç üzerinde teknik değişimden dolayı 196 lira tutarında ceza işlem uyguladılar. Onlar da işini yapıyor, sıkıntı yok benim için" dedi.

    İstanbul'da çakar denetimi VİDEO

    İstanbul da çakar denetimi #1

    İstanbul da çakar denetimi #2

    İstanbul da çakar denetimi #3


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