AA
İstanbul'da ekipler trafik denetimine çıktı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.
USULSÜZ ÇAKAR-SİREN VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekiplerin D-100 kara yolu Yenibosna mevkiinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.
Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.
KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ
D-100 kara yolu Göztepe mevkiindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.
Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış