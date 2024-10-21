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AA

İstanbul'da ekipler trafik denetimine çıktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.

USULSÜZ ÇAKAR-SİREN VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekiplerin D-100 kara yolu Yenibosna mevkiinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.

Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

D-100 kara yolu Göztepe mevkiindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.