İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimi gerçekleştirildi İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kadıköy'de yapılan denetimde ise durdurulan bir hasta nakil ambulansının şoförüne, içinde hastası olmadığı ve zorunlu haller dışında geçiş üstünlüğünü kullandığı gerekçesiyle 690 lira para cezası uygulandı.

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İHA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı.

Kadıköy D-100 karayolu Kozyatağı Tem katılımında oluşturulan kontrol noktasında, araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Emniyet şeridini kullandığı için 6 bin 439 lira ceza yazılan sürücü, "Emniyet şeridinde 5 metre navigasyonun azizliğine uğradık ama yapacak bir şey yok. İhlal ihlaldir. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Denetimler sırasında, çakar ve siren kullanan Mavi Hasta Nakil ambulansları da durduruldu.

Ekipler, denetim noktasında durdurdukları hasta nakil ambulansının içinde hasta olup olmadığını kontrol etti. Hastası olmayan ve zorunlu haller dışında geçiş üstünlüğünü kullanan sürücüye, 690 lira para cezası uygulandı.

Hastası olmayan ve geçiş üstünlüğünü kullanan ambulans sürücüsüne ceza

Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde yapılan denetimlerde ise sivil bir trafik polisi, yaya olarak emniyet şeridinde yürüyerek kurallara uymayan sürücüleri belirledi.

Sivil polis, emniyet şeridinden giden ve çakar kullanan araçları telsizden denetim noktasındaki arkadaşlarına anons etti.

Emniyet şeridinden giden 3 otomobil sürücüsüne toplam 19 bin 317 lira ceza kesildi. Sabah saat 08.00'de başlayan denetim 10.00'a kadar devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)