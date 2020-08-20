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    İstanbul'da çakarlı araç denetimi yapıldı

    Beşiktaş’ta polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 21:27
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    İstanbul'da çakarlı araç denetimi yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

    Bu kapsamda Beşiktaş’ta köprü katılımı ile trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı.

    Beşiktaş’ta çakarlı araç denetimi- İZLE

    USULSÜZ ÇAKAR YA DA SİREN KULLANIMI DENETLENDİ

    Yapılan çakar denetimi E-5 karayolu katılım ile köprü katılımın olduğu noktalarda gerçekleştirildi.

    Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi.

    İstanbul da çakarlı araç denetimi yapıldı #1

    İstanbul da çakarlı araç denetimi yapıldı #2

    İstanbul da çakarlı araç denetimi yapıldı #3

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