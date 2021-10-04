İstanbul'da çalıntı kaydı olan minibüs park halindeyken yandı

İstanbul'da çalıntı kaydı olan minibüs park halindeyken yandı

Küçükçekmece'de park halinde olan minibüs yanmaya başladı. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, alevleri söndürürken, minibüsün çalıntı kaydı olduğunu öğrendi.

İstanbul Küçükçekmece'de feci bir olay yaşandı.

Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Caddesi üzerinde çalıntı kaydının olduğu öğrenilen panelvan minibüs, park halinde iken yanmaya başladı.

EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Cadde üzerindeki panelvan minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüsü söndürdü.

MİNİBÜSÜN ÇALINTI KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda minibüsün çalıntı kaydının olduğunu tespit etti.

Ekipler caddede güvenlik önlemleri alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, park halindeki minibüsteki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.