DHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden korkutan yangın.
Nusretiye Camii'sinin imamının ve müezzinin aileleriyle birlikte kaldığı 2 katlı ahşap lojmanda yangın çıktı.
İlk müdahaleyi komşular yaptı
Kısa sürede yükselen alevler tüm evi sararken yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Küçük çocuk battaniyeyi yaktı
Yapılan incelemeler sonucunda yangının, müezzinin 5 yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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