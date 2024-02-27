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İstanbul'da cami imamının kaldığı lojman alev alev yandı

İstanbul'da cami imamının kaldığı lojman alev alev yandı Cami imamının ve müezzinin kaldığı iki katlı lojmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmaları sonucunda yangını kontrol altına aldı.