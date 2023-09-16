İstanbul'da camide alkollü fotoğraf paylaştı: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” diye yazıp paylaşan şüpheli emniyette verdiği ifadelerde ateist olduğunu ifade etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İslam dinine karşı saldırılara bir yenisi daha eklendi... İstanbul'da camiye giren bir kişi, içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı. "Kondopolos" takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle alay etti. Şüpheli bir diğer yandan fotoğrafın altına “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” notunu yazdı. Adresi tespit edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün şüpheli S.Y.Ö.'nün adresi tespit edildi. Çirkin olayın ise Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli yaklandı Şüpheli ekiplerce Kartal ilçesinde bir adreste yakalanarak ifade işlemleri için emniyete getirildi. "Türk polisi adalete teslim etmiştir" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti: Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır.



Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez" Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.’nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi. "İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı" Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dedi. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilecek Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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