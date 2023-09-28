İstanbul'da camide alkollü paylaşım yapan şahıs için istenen ceza belli oldu! Ataşehir'deki bir camide alkol kullandığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şahsa, 2 ayrı suçtan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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İHA

Sosyal medyadan yapılan provokatif paylaşımlar cezasız kalmıyor...

Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Camiye giren bir kişi, içeride alkol içtiği görüntüleri Reddit isimli sosyal medya programındaki hesabından paylaştı.

Tutuklandı

Cuma günü gerçekleştirdiği eyleme ait fotoğrafa, "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürede gündem olunca tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve şahsı yakaladı. Safa Yasin Ö. olduğu öğrenilen kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Soruşturmadaki ayrıntılar

Sefa Yasin Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sefa Yasin Ö.'nün olay günü cami bahçesine giriş yaptığı, yaklaşık 55 dakika bankta oturduğu, daha sonra caminin içerisine girip tekrar çıktığı, saat 14.48 sıralarında elinde spor çanta ile tekrar camiye girerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı çektiği kaydedildi.

"Üzerine oturmak istersen Kur'an-ı Kerim'de var"

İddianamede şahsın ‘Kondopolos’ rumuzlu hesabından ayrıca, "Anadolu Yakası'nda olsan yardımcı olurdum. Maltepe Cevizli'de bir tanıdığım var, apartman komple onların. En alt daire de dergah olarak kullanılıyor. Cuma günleri hariç komple boş. Tuvalet, minder, masa falan var. Üzerine oturmak istersen Kur'an-ı Kerim de var. Gelebilirsen bir sorarım kendisine. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Birkaç kere sarhoş olduğumda eve dönemediğim için orada kalmıştım." şeklinde de paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

4 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, tutuklu şüpheli Sefa Yasin Ö.'nün "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Mizah amaçlı bir fotoğraf çektim, pişmanım"

Şahsın ifadesi ise şu şekilde:

Reddit isimli platformdaki hesabımdan yapılan cami içerisinde alkol şişesinin olduğu fotoğrafı ben paylaştım. arkadaşımla beraber camiye 3-4 km uzaklıktaki bir parkta alkol aldım. Caminin avlusunda otururken votka şişesini çıkardım, az bir şey içtim. Daha sonra midem bulandı bardakta ki votkayı döktüm. Sosyal medyada geziniyordum, Can Demir K. isimli sahsın videosunu izlerken bende cami içinde votka ile fotoğraf çektim bu arada Redbull ve pet bardak boştu cami içinde alkol almadım. Sadece mizah amaçlı bir fotoğraf çektim. Yaptığım paylaşımdan dolayı pişmanım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)