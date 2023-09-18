İstanbul'da camide alkollü paylaşım yapan zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Pişmanım...' Sosyal medya hesabından camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Şahıs, "Ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu" dedi.

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AA

Dini değerler son zamanlarda sık sık hedef alınıyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı.

Bir camiye giren şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı.

Aynı zamanda paylaşımına da, "Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım, girdim içeri. 3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." notunu ekledi.

Kısa sürede yakalandı

Ardından tepkiler çığ gibi büyüdü ve söz konusu paylaşım gündem oldu.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, takibin ardından şahsı Kartal'da yakaladı.

Tutuklandı

Provokatif paylaşımda bulunan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihinde Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

S.Y.Ö.'nün ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirdi.

"Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim"

Son 1 yıldır dinle ilgili kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan S.Y.Ö., şu ifadeleri kullandı:

Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Amacım saygısızlık yapmak değildi fakat beklediğimin üzerinde bir etkileşim alınca hatamı anladım ve paylaşımımı sildim. Kararsız bir yapım var, bu nedenle gelgitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Böyle bir paylaşım yüzünden ülke ayağa kalktı. Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Türk vatandaşların fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)