İstanbul'da çamur yağışı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti! Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz ve arkasından gelen yağmur çamura dönüştü. Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

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DHA

İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu...

İstanbul'a Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz, yağmurla birleşince çamura dönüştü.

Oto yıkamacıların yolunu tuttular

Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Yıkamacılar ise, müşterilerinin diğer günlere göre arttığını söyledi.

"Diğer günlere göre yoğunluk var"

Sürücü Onur Erdinç " Öğlen çamur yağmaya başladı akşama doğru da devam etti. Biz de bugün sıradayız. Çamuru atlatmak için arabamızı yıkatıyoruz. Müşterilerimize temiz olsun arabamız. Sırada beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Oto yıkama personeli Özcan Uzun ise, "Akşam çamur yağdığı için müşterilerimiz yoğun bir şekilde arabalarını yıkatmaya çalışıyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Çamurdan dolayı diğer günlere göre bir yoğunluk var. Çamurdan dolayı yıkama yaptırıyorlar." diye konuştu.

"Felaket çamur yağmış"

Arabasını temizleyen Ömer Ömeroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Biz her gün araba temizliyoruz. Siyah araba olduğu için zahmeti var. Dün de felaket çamur yağmış. Onun için arabayı temizliyoruz. Turizm sektöründe çalıştığımız için devamlı arabamızın temiz olması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)