DHA
Tehlikeli sürüşün adresi İstanbul oldu.
Dün akşam saatlerinde Pendik ilçesinde, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü direksiyonu bıraktı.
Motosikleti yatarak kullandı
Sürücü, motosikletin üzerinde sırtüstü yatarak ilerledi.
Sol şeritte, yokuş aşağı hızla ilerleyen sürücü trafik kurallarını umursamadı.
Canını hiçe saydı
Yatarak motosiklet kullanan şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Uzun süre bu şekilde ilerleyen sorumsuz sürücünün, kask kullanmaması da dikkat çekti.
O anlar kamerada
Şahsın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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