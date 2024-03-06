İstanbul'da canını hiçe saydı: Motosikleti yatarak kullandı Bir sürücünün canını hiçe sayıp, motosikletini sırtüstü yatarak kullandığı yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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DHA

Tehlikeli sürüşün adresi İstanbul oldu.

Dün akşam saatlerinde Pendik ilçesinde, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü direksiyonu bıraktı.

Motosikleti yatarak kullandı

Sürücü, motosikletin üzerinde sırtüstü yatarak ilerledi.

Sol şeritte, yokuş aşağı hızla ilerleyen sürücü trafik kurallarını umursamadı.

Canını hiçe saydı

Yatarak motosiklet kullanan şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Uzun süre bu şekilde ilerleyen sorumsuz sürücünün, kask kullanmaması da dikkat çekti.

O anlar kamerada

Şahsın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)